Pianta di cannabis alta due metri in casa: denunciato

Aveva una pianta di cannabis nella sua abitazione. Tanto è bastato per far scattare la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Protagonista è un 29enne, operaio ed incensurato, di Lettere. A scoprirlo sono stati i carabinieri che hanno effettuato una serie di perquisizioni nella zona. In casa, oltre alla pianta, aveva anche due involucri contenenti nove grammi di marijuana.

Denunciato anche un 33enne, sempre di Lettere e già noto ai carabinieri perché nascondeva a casa circa 100 chili di fuochi ed una centralina per l'accensione programmata. È stato denunciato per non aver dichiarato il possesso del materiale esplodente all'autorità competente. Già in passato aveva avuto problemi con lo stesso tipo di reati.