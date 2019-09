Metropolitana Linea 1, nella stazione Municipio ci sarà un pianoforte

Domani, mercoledì 25 settembre, alle 16:00 alla stazione Municipio del metrò Linea 1 di Napoli, Anm inaugura l'installazione permanente del pianoforte donato dal Rotary Club all'Azienda. All'iniziativa intervengono l'Amministratore unico Anm Nicola Pascale, il presidente in carica del Rotary Club Campania-Napoli Gianluca Calise, l'ex presidente del Rotary Luigi Laino, l'assessore ai Giovani e al patrimonio del Comune di Napoli Alessandra Clemente.

A seguire ci sarà l'esibizione per piano e voce dei musicisti Daniela Somma e Raffaele Manfredonia che, per l'occasione, propongono al pubblico in transito in stazione un repertorio acustico di brani inediti e di celebri cover.