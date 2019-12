Vigilia di Natale, il Comune di Napoli istituisce un piano traffico per il centro storico

Il Comune di Napoli ha istituito, per il giorno 24 dicembre, un particolare dispositivo di traffico in piazza Bellini e via Santa Maria di Costantinopoli. In particolare, il Comune ha istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Bellini e in via Santa Maria di Costantinopoli, nel tratto tra piazza Bellini e via Conte di Ruvo.

Inoltre il Comune ha disposto, dalle ore 10 alle 20 di martedì 24 dicembre, il divieto di transito veicolare - eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai - su via San Sebastiano, via Santa Chiara e via Benedetto Croce (tratto da piazza del Gesù e via Santa Chiara).

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità, ed è incaricato di vigilare per l'osservanza dell'ordinanza.