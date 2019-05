Piano strategico del Comune di Napoli, pronto un investimento da 100 milioni

E' stato illustrato il Piano Strategico Metropolitano, che prevede investimenti milionari che segnano le linee di sviluppo dell'area metropolitana napoletana. Nello specifico, per Napoli città sono previsti fondi per oltre 100 milioni di euro, da impiegare in otto settori diversi: manutenzione stradale, dei parchi, implemento della differenziata, cultura, monumenti, protezione civile, impianti sportivi, mobilità su ferro. Nel dettaglio gli interventi previsti e le cifre. I lavori cominceranno da giugno 2019.

MANUTENZIONE STRADE: 59 milioni di euro

Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e Galleria Vittoria: 996mila euro.

Lavori di manutenzione al Corso Meridionale: 947mila euro.

Lavori di manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele (tratto piazza Mancini-piazza Cariati): 2 milioni e 180mila euro.

Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via Gussone e tratto terminale di via Foria: 1 milione e 82mila euro.

Riqualificazione spazi urbani centro storico - lotto 1: 500mila euro.

Riqualificazione spazi urbani centro storico - lotto 3: 2 milioni di euro.

Manutenzione straordinaria del Corso Malto - tratto tra traversa Zara e via Fiume: 1 milione e 310mila euro.

Lavori di manutenzione programmata all'asse perimetrale di Scampia: 1 milione e 402mila euro.

Lavori di manutenzione programmata all'asse perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura: 1 milione e 362mila euro.

Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Domenico Cimarosa: 1 milione e 335mila euro.

Manutenzione straordinaria di via Galileo Ferraris (tratto corso Lucci-via Brin): 1 milione e 568mila euro.

Manutenzione straordinaria del capostrada di via Janfolla: 1 milione e 586mila euro.

Manutenzione di via Marco Rocco di Torrepadula (tratto Toscanella-via Scaglione): 1 milione e 635mila euro.

Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie: 1 milione e 173mila euro.

Riqualificazione di via San Cosmo fuori Porta Nolana: 1 milione e 91mila euro.

Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei: 1 milione e 637mila euro.

Manutenzione straordinaria di viale della Villa Romana: 1 milione e 470mila euro.

Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via Scarfoglio: 1 milione e 557mila euro.

Manutenzione straordinaria di via Argine (tratto Ferraris-via Palermo): 3 milioni e 362mila euro.

Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto Nuova San Rocco-Ponte Bellaria): 2 milioni e 329mila euro.

Manutenzione straordinaria di via Toledo (tratto piazza Carità - piazza Trieste e Trento): 2 milioni e 362mila euro.

Manutenzione straordinaria di viale Maddalena: 5 milioni di euro.

Riqualificazione dell'Emiciclo Caduti Vigili del Fuoco: 724mila euro.

Manutenzione straordinaria di via Posillipo (tratto San Luigi - Santo Strato): 6 milioni e 989mila euro.

Riqualificazione di viale Virgilio: 4 milioni e 79mila euro.

Riqualificazione di via Girolamo Santacroce: 2 milioni e 450mila euro.

Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella: 1 milione e 887mila euro.

Manutenzione straordinaria di via delle Repubbliche Marinare (tratto da via Ferraris a via Volpicella): 2 milioni e 302mila euro.

Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto Colli Aminei - Capodimonte) e via Capodimonte (tratto da Miano al Tondo): 1 milione e 400mila euro.

Manutenzione straordinaria di via De Pinedo: 1 milione e 606mila euro.

Lavori di adeguamento di un tratto di via Marano-Pianura: 125mila euro.