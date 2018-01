Non riesce a rubare un'auto e chiama il carroattrezzi

Un 40enne di Castellammare di Stabia, lo scorso 20 luglio, aveva forzato la portiera per rubare una 500 parcheggiata in strada a Meta di Sorrento e aveva messo sul veicolo targhe false per rendere irriconoscibile l'auto.

Avendo difficoltà a portare via l'auto, il ladro ha chiamato il carroattrezzi, fingendosi il proprietario dell'auto e chiedendo di trasportarla fin sotto casa sua, comodamente, a Castellammare.

L’impiegato della ditta era rimasto perplesso quando aveva trovato infilato nel blocco d’accensione un coltello da cucina ma l'uomo aveva spiegato di aver perso le chiavi e di esser ricorso a quell’espediente per accendere la “propria” auto.

Le indagini dei carabinieri hanno svelato il furto e le bugie, così gli uomini dell'arma hanno potuto eseguire l' ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal G.I.P. di Torre Annunziata, per l'uomo, accusato di furto aggravato e falsità materiale e la restituzione dell’auto all’avente diritto.