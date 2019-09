Trovato a smontare un'auto rubata per ripararne un'altra: arrestato

Un 24enne, sottoposto all’affidamento in prova, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Casoria per ricettazione. I militari sono intervenuti ieri sera su segnalazione di una società di localizzazione gps che ha segnalato una Ford Focus rubata a Casoria, a via Padova, il 9 settembre.

L'intervento

I carabinieri hanno raggiunto il punto segnalato e hanno notato il giovane in un cortile mentre smontava l’auto. Accanto a lui, una macchina identica per modello e colore -risultata non più in circolazione- su cui il 24enne stava montando i pezzi asportati dalla prima. L’arrestato è stato bloccato e, dopo le formalità, portato in carcere.