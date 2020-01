Petardo esplode in strada: incendiata un'auto

Un'auto è stata in parte divorata dalle fiamme la scorsa notte a Castellammare di Stabia. La vettura era parcheggiata lungo viale Europa quando un petardo è esploso a pochi centimetri di distanza generando un incendio. Le fiamme hanno invaso la parte anteriore dell'auto provocando un incendio che ha spaventato i residenti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno domato facilmente le fiamme anche se i danni alla vettura erano già irreparabili. Non si tratta dell'unico intervento dei pompieri in città che sono stati allertati in vari punti per tutta la notte.