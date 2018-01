Lanciano un petardo colpendo una donna sul balcone di casa: "Poteva finire in tragedia"

"Ero sul balcone di casa di piazza Matteotti ad Afragola, godendomi un momento di relax, dopo una dura giornata di lavoro, quando ho sentito che qualcosa mi aveva colpita alla schiena. Mi sono girata di scatto allontanando da me il petardo, esploso poi nel vaso. Se non avessi avuto questa prontezza di riflessi sarei finita all'ospedale", racconta a NapoliToday l'ingegnere Zuleika De Angelis.

A lanciare il petardo sono stati alcuni ragazzini, Zuleika non ha dubbi in merito: "Hanno mirato, non è stato un caso. Avevano tra gli 11 e i 14 anni, i loro visi erano nascosti da un cappuccio. Li ho sentiti urlare andiamocene e si sono dileguati. Credo non si tratti di ragazzi della zona. Il rumore assordante mi ha stordita, ma per fortuna credo di non aver subito danni ai timpani. E' stata un'esperienza terribile".