Petardi nella metro di via Toledo: minorenne segnalato alla Procura

Gli agenti della Municipale hanno intensificato i controlli nel fine settimana nel centro cittadino. I poliziotti dell'unità operativa Tutela Minori hanno infatti pattugliato la zona di piazza Municipio e via Toledo. Nella giornata di sabato gli addetti della stazione metropolitana di Toledo hanno segnalato agli agenti in servizio che un gruppo di giovanissimi aveva effettuato all'interno della stazione delle scorribande.

In particolare, il gruppo aveva lanciato piccoli fuochi d'artificio nel tunnel creando il panico tra i passanti. Dopo aver visionato i filmati della videosorveglianza presente in stazione, sono state avviate le ricerche dei ragazzi e, in tarda serata in Largo Berlinguer, uno di loro è tornato con un gruppetto di amici. Gli agenti lo hanno così fermato, identificato e segnalato alla Procura per i Minorenni di Napoli.