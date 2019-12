Petardo contro auto nel cuore di Napoli: distrutto il lunotto posteriore

“Un petardo è stato lanciato da qualche ragazzino contro un’auto in corsa distruggendo il lunotto posteriore in mille pezzi. E’ accaduto in via Carbonara e a denunciarlo è una madre che viaggiava a bordo della vettura con il figlio piccolo. Purtroppo non è il primo episodio simile che ci segnalano. Sembra ormai essere diventata la pericolosissima moda del momento quella di lanciare i petardi contro le macchine. Un fenomeno allucinante che rischia di avere conseguenze drammatiche" . A denunciarlo è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

"La donna ha raccontato che, mentre era nel traffico, qualche ragazzino che aveva voglia di divertirsi ha lanciato un petardo che si è incastrato nel tergicristallo. Esplodendo ha mandato in mille pezzi di vetro il lunotto. Un rischio enorme per i passeggeri. E pensare che se nei sediolini posteriori ci fosse stato qualcuno, o peggio l’auto nel cofano montasse un impianto Gpl, oggi staremmo commentando una tragedia”, aggiunge Borrelli.

“E’ assurdo che per una bravata di qualche scapestrato ragazzino senza educazione si è rischiato un dramma. Purtroppo, ogni anno, ci troviamo a dover fare i conti con questa assurda tradizione natalizia di esplodere petardi che, unita all’inciviltà e alla stupidità, genera un fenomeno pericolosissimo. Chiediamo alle forze dell’ordine uno sforzo maggiore in questi ultimi giorni prima di Capodanno per controllare tutti i rivenditori e bloccare innanzitutto la vendita di fuochi illegali, ma soprattutto evitare che si spari nel bel mezzo di strade trafficate”, conclude il consigliere regionale.