Petardi contro un'ambulanza in servizio: "Poteva esplodere"

Petardi su un'ambulanza in servizio a Barra. E' la denuncia dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che segnala un grave episodio di vandalismo registratosi ieri.

"L’ambulanza 118 del Chiatamone viene allertata per un’intervento a Barra, l’equipaggio ALS tratta il paziente sul posto e scende dal domicilio di quest’ultimo. Nell’aprire lo sportello del mezzo di soccorso il medico viene investito da una deflagrazione causata da un fuoco d’artificio (a Napoli chiamato “cipolla”) gettato da ignoti contro l’ambulanza. La paura è stata tanta ed il rischio che l’ambulanza saltasse in aria era reale (per la presenza di ossigeno gassoso a bordo e benzina). Il medico colpito dallo scoppio domattina si farà refertare, attualmente accusa ipoacusia ed acufeni. Episodio simile accadde alla postazione Aeroporto a Pianura esattamente un anno fa, la storia si ripete", è l'amara denuncia dell'associazione.