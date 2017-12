Picchiarono un poliziotto sul lungomare, scarcerati in quattro

Due settimane fa l'arresto di otto persone per i fatti del 26 giugno scorso, quando sul lungomare un gruppo composto da uomini e donne aggredì un poliziotto e la sua famiglia (moglie e figli) ferma in macchina. Il poliziotto fu colpito con calci e pugni, il gruppo sfasciò l'automobile a colpi di casco. I figli furono terrorizzati, e mentre la moglie era in preda al panico il marito fu minacciato con la pistola e privato dell'orologio. Tra gli arrestati elementi del clan Amato-Pagano, anche la figlia della reggente Rosaria Pagano, che negli attimi più concitati avrebbe suggerito al compagno: "È una guardia, uccidilo!".

Oggi la notizia, riportata da il Mattino, della scarcerazione di quattro degli otto arrestati. Per la figlia di Rosaria Pagano l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il compagno i domiciliari. Esigenze cautelari anche per l'altra coppia scarcerata, M.P. di 43 anni e la moglie C.M.