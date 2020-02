Blitz nelle pescherie di Torre Annunziata e Poggiomarino, sequestrato un quintale di pesce

La Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha effettuato controlli in alcune pescherie nei territori comunali di Torre Annunziata e Poggiomarino. In totale sono stati sequestrati cento chili di prodotti ittici, privi di qualsiasi documento di tracciabilità e conservati in cattivo stato. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano. A seguito dei controlli sono stati elevate sanzioni per un ammontare di seimila euro.