Pesca subacquea in piena notte: sanzionate due persone a Napoli

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha mantenuto costante il monitoraggio sul rispetto delle norme anti-contagio anche nell'ultimo fine settimana, controllando complessivamente, sia su strada che presso i terminal portuali, 2064 persone e riscontrando 110 violazioni, anche penali.

Il II Gruppo, al Porto di Napoli, ha sanzionato 2 pescatori di frodo mentre a bordo della loro imbarcazione in vetroresina praticavano in piena notte pesca subacquea nelle acque antistanti il varco Bausan.

L’equipaggiamento da sub e l’attrezzatura tecnica vietata (in particolare le bombole e un fucile ad aria compressa) sono stati sequestrati unitamente al pescato, che è stato rigettato in mare.

I responsabili, un 60enne e un 58enne entrambi di Napoli, sono stati sanzionati, ai sensi della normativa di settore, per illecita attività di pesca, oltre che per la violazione delle misure di contenimento dell’attuale periodo emergenziale.