Si perdono durante un'escursione sui Monti Lattari: paura per tre ragazzi

Tre ragazzi di Sant'Antonio Abate si erano smarriti durante passeggiata sui Monti Lattari: sono stati i carabinieri forestali a ritrovarli e trarli in salvo.

Ventidue e ventitré anni, erano partiti dalle campagne del loro paese per una passeggiata e volevano salire fino a Punta Cerreto. Perso però il sentiero “c.a.i. 340” che stavano seguendo, si sono smarriti senza riuscire a ritrovare la strada.

A quel punto hanno chiamato il 112. La centrale operativa ha attivato i carabinieri forestali di Castellammare i quali, in servizio di pattuglia, hanno chiesto ai ragazzi indicazioni su cosa avessero intorno per capire dove si trovassero. Grazie alla loro conoscenza della zona, i militari sono riusciti a localizzarli sul versante di Lettere, in località Creta. Tratti in salvo, sono stati accompagnati a casa.