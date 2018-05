Perseguitava la ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 33enne

I carabinieri di Grumo Nevano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare a carico di un 33enne napoletano gravemente indiziato di atti persecutori ai danni della moglie.

Le indagini sono partite con la denuncia della donna che a febbraio, per la prima volta e dopo aver abbandonato la casa coniugale per continui maltrattamenti subìti, aveva denunciato tutto ai carabinieri.

I carabinieri avevano chiesto e ottenuto dalla magistratura il divieto di avvicinamento alla vittima, non rispettato dall'uomo, che si era recato presso l’abitazione del suocero, divenuta nel frattempo dimora della donna, proferendo frasi offensive e minacciose per far in modo che la vittima tornasse con lui.

L'uomo, recatosi nuovamente recato nel cortile della vittima e dopo averla offesa, le aveva danneggiato il motorino. Questi nuovi episodi, denunciati ai carabinieri, hanno aggravato la posizione del 33enne e indotto la Procura a richiedere l’ordinanza di aggravamento.