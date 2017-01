Inchiesta Romeo, perquisite le sedi delle società

Nella giornata di oggi sono state perquisite dai carabinieri e dalle fiamme gialle le sedi di Romeo Gestioni e Romeo Alberghi, società che fanno capo all'imprenditore Alfredo Romeo.

I militari eseguivano un provvedimento emesso dalle procure di Napoli e di Roma. L'inchiesta, congiunta, riguarda presunte tangenti versate dal gruppo imprenditoriale.

Le società risultano indagate, come persone giuridiche, per le ipotesi di associazione per delinquere e corruzione.