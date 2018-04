Maschere e pistole per rapine: perquisizioni nel “Parco Fiordaliso”

I carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e del decimo reggimento “Campania” hanno passato al setaccio il complesso popolare cittadino “Parco Fiordaliso”. I militari hanno effettuato una serie di perquisizioni all'interno delle rione popolare scoprendo una serie di strumenti utili per azioni criminali.

A cominciare da una pistola rubata in un'abitazione di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. In un passeggino, invece, sono state trovate due cartucce mentre poco distante c'erano due maschere utili a nascondere tutto il viso. Inoltre è stato trovato uno scooter provento di una rapina e due bilancini di precisione.