Blitz dei Carabinieri nell'area nord di Napoli: perquisizioni e sequestri | VIDEO

I Carabinieri della compagnia Vomero, del reggimento “campania” e del nucleo cinofili, hanno effettuato una serie di perquisizioni in varie abitazioni di Miano, quartiere in cui i traffici illeciti sono ritenuti sotto il controllo del clan camorristico dei “Lo Russo”.



Nel corso del blitz è stato arrestato e tradotto in carcere un 19enne della zona, già noto alle forze dell’ordine, che a casa nascondeva una pistola lanciarazzi priva di matricola, 36 grammi di hashish divisi in dosi e un bilancino elettrico.

TUTTI I DETTAGLI SUL BLITZ