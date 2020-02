Uscito con un permesso, torna ai domiciliari con la droga addosso

Già ai domiciliari per droga, un 36enne casoriano rientrava a casa da un permesso autorizzato dal Tribunale. Non ha sfruttato al meglio la concessione fatta dai magistrati visto quello che hanno scoperto le forze dell'ordine. Fermato in strada dai carabinieri della sezione operativa di Casoria, l’uomo è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, nascosti in una busta di plastica nel sottosella dello scooter che guidava.

Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, l'uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Ancora una volta dovrà rispondere dello stesso reato.