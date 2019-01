"Dal 1° gennaio è possibile rinnovare il permesso di sosta residente. Collegati alla piattaforma smartmobility.anm.it e accedi con le tue credenziali per effettuare il pagamento. Se non sei già in possesso delle credenziali scrivi a infoautorizzazioni@anm.it. Se invece fai richiesta per la prima volta, rivolgiti direttamente agli sportelli ANM delle Municipalità 1, 2 o 5".

Per dettagli link pagina web: https://bit.ly/2jlKKP4