Fuori per un permesso premio ha aggredito delle persone: in manette

È detenuto da due anni ed era riuscito ad ottenere un permesso premio per stare con la famiglia. Ha fatto tutt'altro stanotte un 27enne pregiudicato di Portici che è stato arrestato dagli agenti del commissariato locale. I poliziotti sono stati chiamati per intervenire a via Poli perché un uomo stava aggredendo due persone. Dopo averlo fatto era anche caduto a terra perdendo l'equilibrio e ferendosi vistosamente alla testa.

In attesa del 118 è però scappato quando ha visto i poliziotti arrivare. È cominciato uno strano inseguimento lungo via Libertà e gli agenti lo hanno raggiunto, nonostante il traffico, grazie al motorino messo a disposizione da un passante. Una scena da film che si è conclusa con l'arresto e il trasferimento del 27enne nelle camere di sicurezza del commissariato. Domani verrà giudicato con rito direttissimo con l'accusa di evasione.