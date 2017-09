Un branco di cani randagi terrorizza il quartiere: "Affamati e pericolosi"

A San Giuseppe Vesuviano numerosi cittadini stanno denunciando, nel quartiere Santa Maria La Scala, la presenza di un branco di cani randagi che minacciano i passanti. A riportare la notizia è Il Fatto Vesuviano.

Secondo i residenti la zona è diventata pericolosa, soprattutto di sera. Gli animali, affamati, scendono dalla montagna in cerca di cibo e minacciano i passanti. Un problema che non riguarda soltanto chi percorre le strade del quartiere a piedi, ma anche chi è in bici o su scooter.

Al momento non si sono verificate aggressioni, ma i residenti hanno paura ed invitano le autorità locali a prendere provvedimenti.