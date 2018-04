Pericolo attentati, il giudice: «Rischio imminente»

Esiste un rischio «attuale ed imminente» di attentati terroristici. E la zona napoletana è uno dei centri della rete terroristica. A scriverlo nero su bianco è il Gip Isabella Iaselli nell'ordinanza di custodia cautelare ai danni del 21enne Alagie Touray, il gambiano arrestato prima che si lanciasse sulla folla con un'auto. Il magistrato che ha ordinato il suo arresto è d'accordo con la procura sull'esistenza di un «circuito terroristico operativo anche nella zona napoletana».

Una rete di cellule pronte a colpire con un attentato «rivolto contro una moltitudine indiscriminata di soggetti». Parole che definire allarmanti è poco e che pongono in estrema allerta gli investigatori. Probabilmente i finanziamenti arrivano dalla Spagna e dalla Francia, ma anche l'Italia, e Napoli sono fortemente a rischio. Per la prima volta la città partenopea viene segnata tra i possibili obiettivi da un magistrato e adesso è una corsa contro il tempo per riuscire a stabilire eventuali contatti attivi o fiancheggiatori del 21enne gambiano.