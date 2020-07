Nuove perforazioni ad Agnano, la Procura: "Nessuna ipotesi di reato"

L'inchiesta in corso sulle nuove perforazioni in via Pisciarelli ad Agnano, nel Comune di Pozzuoli, non prevede ipotesi di reato. È quanto sta emergendo in queste ore a proposito del fascicolo aperto dalla quinta sezione della Procura di Napoli.

I lavori – un progetto di ricerca finanziato anche dalla Regione Campania – data la quantità di vapori, gas e fumi che si stanno anche adesso sprigionando, avevano suscitato profonda preoccupazione nella cittadinanza e nella Giunta puteolana, col sindaco Vincenzo Figliolia che ne aveva decretato lo stop.

Pare che gli inquirenti vogliano delegare le indagini a personale dell'Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania) e a funzionari dell'Osservatorio Vesuviano, peraltro coinvolto anch'esso nel progetto.

Il progetto

"Uno degli obiettivi del progetto – spiega la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, Francesca Bianco – prevede la perforazione di un pozzo nell'area flegrea, di bassa profondità, dove installare un prototipo di centrale geotermica di piccole dimensioni per testare la possibilità di sfruttare il calore presente nell'area per generare energia, senza, secondo quanto mi è stato riferito, l'iniezione di fluidi".

Pert la stessa dottoressa Bianco però – dato che "è in corso una crisi bradisismica" – "le perforazioni in quella zona non sono opportune e comunque dovrebbero essere precedute da un'attività di educazione della popolazione che deve essere preventivamente informata di quello che si sta facendo".

Al progetto di ricerca stanno prendendo parte lo stesso Osservatorio Vesuviano, l'Università Federico II, l'Università Vanvitelli, l'Università del Sannio, il Cnr.