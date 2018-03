Perde portafogli per strada, un uomo lo ritrova e lo riconsegna: è caccia al giuglianese d'oro

Non solo cronaca a Giugliano, è questo il messaggio che ha voluto lanciare un residente della zona in un gruppo dei cittadini, molto attivo sui social network “Giuglianesi Orgogliosi”.

La vicenda risale a ieri sera, quando Gennaro, protagonista della storia, ha smarrito documenti e carte di credito per strada. Un passante, rimasto anonimo, ha consegnato tutto all’Ufficio Postale di via Magellano, in Giugliano centro, e ha fatto contattare subito la vittima per il ritrovamento degli effetti personali. “Mi dispiace non essere riuscito a ringraziarlo di persona - afferma l’uomo - avrei voluto ringraziarlo non solo per la restituzione, ma soprattutto perché con persone così possiamo ancora sperare in un futuro migliore.”