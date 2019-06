Perde portafogli con 500 euro sull'aliscafo: restituiti dal personale

Si conclude con un lieto fine la piccola disavventura di un turista inglese su un aliscafo della flotta Alilauro. L'uomo, durante una corsa ieri, aveva perso il portafogli con all'interno la consistente somma di 500 euro in contanti. A ritrovarlo sono stati gli uomini della Sea Service che si occupano della ristorazione sulla Angelina Lauro.

La restituzione

Gli addetti sono riusciti a rintracciare facilmente il viaggiatore grazie ai documenti all'interno del portafogli e gli hanno restituito gli effetti personali. L'uomo non si era accorto di nulla e forse aveva perso il portafogli andando in bagno. Era in viaggio di ritorno da Ischia verso Napoli. Foto di rito con il personale per “festeggiare” il ritrovamento e grande gratitudine da parte del turista. La notizia è stata data da Teleischia.