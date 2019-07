Giapponese dimentica la borsa, tassista la trova e gliela riporta a casa alle 2 del mattino

"Dopo quasi 24 ore di viaggio ho preso un taxi dall'aeroporto di Capodichino. Stanchissima ho dimenticato una borsa con tante cose a bordo. Non me ne sono accorta subito, ho realizzato tutto a mezzanotte passata. Le mie figlie hanno provato a chiamare vari numeri per ritrovarla, ma niente. Avevo appena preso sonno quando squilla il citofono. Era il tassista alle 2 del mattino con la borsa. Immaginate per me che sorpresa e quale gioia. Grazie mille signor Luigi, non so quanto la ringrazio. Mi ha ricordato la mia fresca e felice sorpresa quando ho incontrato per la prima volta Napoli e i veri napoletani".

Con questo post Yoshiko Koizumi, giapponese, ma residente anche a Napoli, ringrazia il tassista che le ha riportato la borsa dimenticata sul taxi dalla donna.