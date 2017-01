Apprensione per il figlio del Professor Casavola: si è allontanato da casa

Apprensione a Napoli per Giusppe Casavola, da tutti conosciuti come 'Peppino', figlio del Professore Francesco Paolo, Presidente emerito della Corte Costituzionale e per anni docente dell'Università "Federico II".

L'uomo, 50 anni, che soffre di depressione, si è allontanato di casa venerdì mattina e non è più rientrato.

I familiari, come riporta l'Ansa, escludono che l'uomo si sia allontanato volontariamente e per questo hanno lanciato un appello a chiunque lo abbia visto, in queste ore, a contattare le forze dell'ordine.

Peppino è alto 1,85, ha occhi e capelli castani, barba e baffi e non ha con sè i documenti di riconoscimento.