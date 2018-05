San Gennaro Vesuviano, Peppe De Falco muore a 33 anni. Il dolore degli amici

In pochi minuti la febbre che sale, la corsa in ospedale, il decesso. Se ne è andato così Peppe De Falco, 33enne di San Gennaro Vesuviano, morto ieri in seguito a una encefalopatia - almeno secondo le prime informazioni. L'uomo era amico di tutti, sempre sorridente e disponibile. Sulla bacheca del suo social network si susseguono i messaggi "per l'anima in volo". "Ieri sera non ci volevo credere, pensavo fosse un brutto scherzo. Sei volato via troppo presto, buon viaggio Peppe", scrive un amico.

"Adesso sarai di nuovo vicino al tuo amato padre che ti mancava tanto", scrive un'amica di Peppe. "Dovunque tu sia ti abbraccio forte", "Eri sempre pronto a rallegrare le giornate degli altri, non ti piangevi mai addosso".