Un peperoncino al posto del corno alla Rotonda Diaz

La proposta è stravagante ma potrebbe avere tutte le carte in regola per poter essere accolta. Un'opera, un peperoncino, che l'artista Giuseppe Carta sarebbe disposto a mettere a disposizione gratuitamente per sostituire il corno sul lungomare, bocciato dalla sovrintendenza. La proposta è arrivata in diretta su Radio Marte da parte di Gianni Simioli e Francesco Emilio Borrelli, che hanno ospitato i “Non intellettuali”.

«Visto che il corno non va bene, siamo pronti a portare a Napoli, alla Rotonda Diaz, il peperoncino, l’opera di Giuseppe Carta che, in questi giorni, è installata nel Teatro del silenzio in Toscana, diretto da Andrea Bocelli e che era stata proposta al Comune di Napoli in risposta al bando pubblicato per trovare un’installazione sul lungomare nel periodo natalizio». Queste le loro parole accolte in diretta alla “Radiazza”.