Arresto imprenditori: Pepe Reina sarà ascoltato dalla procura

Il portiere del Napoli, Pepe Reina verrà ascoltato come persona informata sui fatti riguardo l'inchiesta che riguarda tre imprenditori napoletani ritenuti legati ai clan Contini e Sarno. Il calciatore spagnolo comparirà dinanzi ai sostituti procuratori della Direzione distrettuale antimafia, Francesco De Falco, Enrica Parascandolo e Ida Teresi, coordinati dal procuratore Giovanni Melillo e dall'aggiunto Filippo Beatrice. Le sue dichiarazioni potrebbero essere un ulteriore tassello nell'inchiesta i cui protagonisti avevano rapporti anche con alcuni calciatori del Napoli, spesso clienti delle attività imprenditoriali sotto la lente d'ingrandimento.

Lo stesso Reina ha organizzato la sua festa di addio alla squadra proprio in uno dei locali di proprietà di uno degli arrestati. In più di un'occasione i calciatori sono stati anche intercettati a telefono con una serie di persone che giravano intorno alla proprietà dell'attività imprenditoriali. Per questi ed altri eventuali dettagli il portiere, in procinto di trasferirsi al Milan, verrà ascoltato dai pm che pensano di riuscire a ricavare elementi utili alle indagini. Reina potrebbe non essere l'unico calciatore cliente degli imprenditori ad essere ascoltato.