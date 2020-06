Piazza Principe Umberto, in frantumi la pensilina Anm

La pensilina Anm di piazza Principe Umberto nella serata di ieri è stata presa di mira da un gruppo di persone. I vetri sono andati in frantumi perché "colpiti da cocci di bottiglie": questa la ricostruzione di Enrico Cella, presidente dell'associazione "Vivere il Quartiere". Secondo alcuni residenti della zona, citati da Cella, gli autori del gesto avrebbero colpito la pensilina dopo un litigio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A volte assistiamo a risse pericolose e spesso con armi bianche", spiega Cella. "Non è possibile vivere in questo modo con il pericolo costante di essere aggrediti specialmente nelle ore serali. Abbiamo paura per i nostri figli. Sarebbe opportuno potenziare i controlli e intraprendere provvedimenti severi per chi non rispetta le regole del vivere civile. Non è giusto essere prigionieri nelle nostre abitazioni".