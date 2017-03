Galleria Umberto: raccoglie una 'penna pistola' e si ferisce

Ha raccolto una penna in strada non sapendo che fosse una 'penna pistola' e si è ferito, dopo che un colpo è partito in direzione basso ventre.

Questo quanto accaduto ad un fisioterapista napoletano nella serata di venerdì nei pressi della Galleria Umberto I.

Sul posto prontamente è intervenuta una pattuglia del reparto prevenzione crimine Campania, he ha chiamato il 118. L'ambulanza ha trasportato l'uomo al Loreto Mare, dove è stato ricoverato

L'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, coordinata dal dirigente Michele Spina, sta acquisendo - come riferisce l'Ansa - le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per accertare l'accaduto.