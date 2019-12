Emergenza Legionella al Pellegrini, arriva la smentita dell'Asl

Non c'è nessuna emergenza Legionella al Pellegrini, e nessun rischio chiusura per l'ospedale. È stata la Direzione Generale dell’ASL Napoli 1 Centro a smentire la notizia - diffusasi in queste ultime ore - secondo cui al Presidio Ospedaliero dei Pellegrini sarebbe in atto un’emergenza legata al batterio della Legionella.

"Quanto trasmesso e divulgato da alcuni quotidiani in merito alla contaminazione dell'aria da Legionella - fa sapere il direttore sanitario Mariella Corvino - è da ritenersi assolutamente inesistente, come inesistente è l'ipotesi di una chiusura del Presidio Ospedaliero".

I motivi della chiusura delle sale operatorie

"La sospensione dell’attività chirurgica di elezione presso le sale operatorie del Pellegrini - fa sapere l'ASL - è seguita alle risultanze della campionatura microbiologica effettuata nell'ambito del programma di sorveglianza per il rischio infezioni correlate all'assistenza". Un monitoraggio effettuato ogni bimestre in tutte le aree critiche. "In questi giorni si è pertanto provveduto alla sanificazione e a nuovi campionamenti per esami microbiologici che hanno evidenziato un notevole abbattimento della carica batterica - va avanti l'ASL - A maggiore tutela della salute dei pazienti che dovranno essere sottoposti a procedure chirurgiche, si è scelto di procedere ad un’ulteriore e ultima sanificazione di tutti locali del blocco operatorio". "In assenza di ulteriori problemi - è la conclusione della nota - è possibile prevedere una riapertura di tutte le sale operatorie già per la prossima settimana".