Misure speciali per il pellegrinaggio dei fujenti alla Madonna dell'Arco

Misure di sicurezza antiterrorismo rafforzate per il lunedì in Albis a Sant'Anastasia in occasione del tradizionale pellegrinaggio dei fujenti al Santuario della Madonna dell'Arco.

Barriere anti-Tir ed unità cinofile per la bonifica delle aree, oltre ad un centinaio tra carabinieri, poliziotti e militari dell'esercito, saranno disposti su via Arco, meta del pellegrinaggio di migliaia di 'battenti', provenienti da ogni parte d'Italia, che percorrono chilometri a piedi per prostrarsi davanti al quadro della Vergine per "grazia ricevuta", così come avviene da quasi mezzo millennio.

Le misure antiterrorismo sono state disposte nel corso di un incontro tra il sindaco di Sant'Anastasia, Lello Abete, ed il Prefetto di Napoli, Carmela Pagano.