“C'è un pedofilo all'esterno della scuola elementare”: paura a Giugliano

A denunciare sui social e alle forze dell'ordine la vicenda è stato il padre di una bambina di 9 anni: un uomo, fuori da scuola, avrebbe tentato di far salire la piccola nella sua auto per abusare di lei. Sarebbe successo nei pressi di via Antica Giardini a Giugliano, all'esterno della scuola elementare.

“Questa mattina è successa una cosa sconvolgente nei pressi della scuola elementare in via Antica Giardini – questo il post dell'uomo – è stata avvicinata da un uomo a bordo di una macchina di colore celeste che con la scusa di chiedere informazioni le ha chiesto di entrare in macchina e intimato di abbassarsi”.

Una donna, nei commenti al suo post, ha raccontato di aver incontrato lo stesso individuo confermando la versione del papà della piccola: “La seconda volta cercai di fotografare anche il numero di targa, ma dalla foto non si vedeva nulla per poter fare una denuncia”.