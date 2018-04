Molesta una ragazzina di dodici anni: arrestato presunto pedofilo. Agiva anche a Napoli

In un noto centro commerciale del casertano un uomo, 44 anni, ha molestato una dodicenne. L'uomo ha dapprima seguito la bambina, riprendendo con una microcamera i suoi spostamenti e spiandola mentre si spogliava in un camerino. La bambina ha chiamato i genitori dopo essersi accorta dell'uomo. I genitori hanno telefonato ai carabinieri, intervenuti poco dopo per bloccare il presunto pedofilo. Il 44enne, residente nel casertano, è stato arrestato per violenza sessuale. I carabinieri hanno sequestrato pc e memory card, rinvenendo all'interno decine di video di minorenni, filmati acquisiti nei centri commerciali napoletani e casertani. Finora nessuno si era accorto dell'uomo.