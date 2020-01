Santobono, pediatra insultata e minacciata di morte

Stava svolgendo il proprio turno in reparto come sempre, all'ospedale Santobono di Napoli. Dodici ore in corsia, notturne peraltro, che le hanno riservato stavolta una brutta sorpresa. La pediatra del nosocomio partenopeo è infatti stata insultata e addirittura minacciata di morte dai parenti di un paziente.

A riportare il caso è stato il collega Dario Curcio. A quanto pare non si tratta dell'unico problema registratosi nella giornata di ieri.

L'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", infatti, segnala un'aggressione verbale agli operatori del 118.

L'episodio ha visto come protagonista il mezzo della postazione del Chiatamone, impegnata in un intervento alla Sanità. Sul posto, l’equipaggio ha stabilizzato il paziente e lo ha caricato in ambulanza per andare al Loreto Mare, poi in una traversa è stato fermato da alcuni ragazzi che hanno intimato con pesanti minacce di spegnere la sirena perché era in corso un funerale.

