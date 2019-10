Tangenziale, il pedaggio sarà gratis ma solo fino al 5 novembre

Riunitosi in via straordinaria, il CdA di Tangenziale di Napoli ha discusso e approvato la sospensione dei pedaggi dalla mezzanotte del 26 ottobre fino alle 23:59 di martedì 5 novembre. Non è confermata dunque la prima ipotesi che vedeva la possibilità di usufruire gratuitamente della Tangenziale di Napoli fino al completamento dei lavori - che secondo le prime ipotesi dureranno 90 giorni.

"Questa decisione vuole agevolare i cittadini per il ponte di Ognissanti, e abbiamo accolto un invito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti", fa sapere Tangenziale di Napoli Spa. Le imprese sono già al lavoro per i sopralluoghi preliminari e la progettazione delle attività di cantiere. Le tempistiche dell'intervento sono ancora in dubbio.