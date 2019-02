Uomo cade da una finestra dell'ospedale San Paolo: il giallo

È volato giù da una finestra del primo piano dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Un uomo, dell'età probabile di 60 anni, è in condizioni gravi dopo essere caduto da una finestra del nosocomio in una dinamica ancora tutta da ricostruire. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un suo gesto volontario. Ciò che è certo è che l'uomo sta lottando tra la vita e la morte su un letto del reparto di Rianimazione dello stesso ospedale napoletano.

I fatti

I fatti si sono verificati intorno alle 19. L'uomo era ricoverato nel reparto di Chirurgia d'urgenza dell'ospedale quando è caduto da una finestra del piano dedicato. Il tonfo del corpo del paziente ha allertato tutto il personale dell'ospedale che è corso in suo soccorso. Al momento sono misteriose le circostanze che hanno provocato l'incidente. Per indagare sulla vicenda sono arrivati sul posto gli agenti del commissariato San Paolo.