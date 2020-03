Paziente 1 dimesso, Di Monda: "E' a casa e seguirà una cura. Anche gli altri sette positivi stanno bene"

L'avvocato napoletano, F. G. meglio conosciuto come paziente 1, risultato positivo al tampone per Covid-19, dopo un viaggio di lavoro nel nord Italia, è stato dimesso questa mattina dal Cotugno. Il professionista era ricoverato per una polmonite seria con connesso abbassamento della respirazione, scaturita in seguito alla positività. Non è mai andato in rianimazione, ma ha avuto bisogno dell'ossigeno. Oggi finalmente è tornato a casa dopo che i tamponi hanno dato esito negativo.

NapoliToday ha intervistato Raffaele Di Monda, titolare dello studio Di Monda&partners che vede tra gli associati proprio il paziente 1.

-Avvocato Di Monda, il paziente 1 è stato finalmente dimesso. Lo ha sentito? Come sta?

"Lo hanno definito paziente 1, ma probabilmente è solo il primo che si è andato a ricoverare spontaneamente, anche se c'erano sicuramente degli altri. E' a casa sta bene, si sta facendo la barba, ha perso peso ovviamente. Ci siamo sentiti quotidianamente è mio socio di studio. Non è mai stato in rianimazione, ma ha avuto bisogno dell'ossigeno. Aveva saturazione non bassa ma comunque a 94-95 (la standard è a 98), quindi per supportare i polmoni giusto un po' di ossigeno".

-Dovrà osservare ancora isolamento a casa e seguire delle cure?

"Ha fatto due tamponi negativi. Quindi per il virus è a posto, ma deve stare a casa perchè deve risolvere la complicanaza, ha avuto una polmonite seria e deve andare a fare una nuova tac tra 15 giorni. Infatti sta facendo ancora una cura antibiotica".

-Nel suo studio in quanti sono risultati positivi e come sono le loro condizioni attuali di salute?

"Altri 7 oltre al paziente dimesso oggi sono risultati positivi. Ora sono tutti a casa, stanno bene. Hanno però difficoltà perchè chiamando i numeri di competenza non vanno a fargli i tamponi di verifica. Sono sicuramente negativi, ma serve la certificazione dei due tamponi negativi. Al momento dicono che non hanno mezzi per verificarlo quindi sono prigionieri a casa".

-Sono stati tutti asintomatici i sette colleghi positivi?

"Sei asintomatici e uno sintomatico con febbre e tosse".

-Lei è risultato negativo al tampone. Me lo conferma? E come sta vivendo questa emergenza Coronavirus?

"Ho fatto il tampone e sono stato 21 giorni isolato in stanza di mia figlia. Mi portavano il cibo fuori alla stanza. Non volevo infettare mia moglie e mia figlia nel caso di possibile positività. Mi mettevo i guanti quando uscivo per andare in bagno. Ora, passati i 21 giorni, la vita prosegue in casa. Mia figlia con le lezioni scolastiche online e io con il mio lavoro. Abbiamo ripreso a distanza con l'impegno con lo studio".

-In che maniera?

"Grazie alla piattaforma Zoom. Tutti i nostri avvocati hanno accesso ad una delle 12 stanze virtuali divise per ogni materia. Stiamo cercando di dare consulenza a tutti. Lo studio è attivo. Questa tragedia ha modificato la nostra vita da qui a 2 anni. Dobbiamo trovare con la tecnologia la forma giusta per continuare a vivere. La cassa forense ci ha abbandonati completamente. Se ne è lavata le mani. tante famiglie monoreddito con avvocati con figli saranno presto in grande difficoltà".



