Ospedale pediatrico Pausilipon, Banca Intesa apre un asilo nido nel reparto oncologico

È stato inaugurato l'asilo nido per i bambini ricoverati nel reparto oncologico dell'Ospedale Pediatrico Pausilipon, a Posillipo. L'opera è stata finanziata dalla Banca Intesa Sanpaolo: il programma educativo per i bambini lungodegenti fino a 36 mesi è gratuito. Il servizio è curato da educatori altamente specializzati, che sanno rapportarsi con bambini malati che, durante le pesanti cure e la lungodegenza devono, come è naturale che sia nel percorso di crescita, acquisire competenze motorie, cognitive e relazionali. Agli educatori è richiesto inoltre di rispettare le indicazioni ricevute dal personale sanitario.

All'inaugurazione è intervenuta l'assessore alle politiche sociali della regione Campania Lucia Fortini. Con lei la direttrice dell'Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon, Anna Maria Minicucci ed Elena Jacobs, Chief of CEO Staff di Banca Intesa Sanpaolo. Le attività educative sono condotte dall'impresa sociale "Dalla parte dei bambini". Un progetto del tutto simile, partito in precedenza a Torino, ha dimostrato che le attività di asilo nido aiutano concretamente bambini e genitori.