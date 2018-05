"Ciao Patty, grande lavoratore, sempre col sorriso": il rione Sanità piange Patrizio Vitale

È venuto prematuramente a mancare Patrizio Vitale, per gli amici 'Patty', sorridente barman di un noto bar-pasticceria della Sanità. Patrizio era "sempre cordiale, ben disposto e affabile con tutti", come scrivono centinaia di persone in queste ore. L'uomo viene ricordato dall'intero quartiere, dove era conosciuto e stimato soprattutto per la sua straordinaria empatia, per la voglia di sorridere anche quando la giornata era storta. "Dicevi sempre 'sorrido perché il sorriso non si paga': addio amico mio", scrivono alcuni conoscenti. "Eri un gran lavoratore, cordiale e gentile, ti ricorderemo per sempre", "Con il sorriso mi facevi cominciare bene le giornata".