Patenti false, coinvolte 12 persone: le vendevano a tremila euro

Millantando aderenze con i funzionari della Motorizzazione di Roma-Laurentina vendevano patenti false tra i tremila e i 3.500 euro quelle di guida e duemila euro per quelle nautiche. A mettere fine ai loro affari sono stati i carabinieri del Comando Antisofisticazione Monetaria di Roma, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, che hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 12 persone (di cui quattro arresti domiciliari, quattro obblighi di dimora con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quattro divieti di esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno). Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione e allo smercio di patenti di guida e nautiche e concorso nella produzione e utilizzo di valori bollati falsi.

La ramificazione in Campania

Il gruppo criminale operava tra Giugliano in Campania, Casal di Principe e San Giorgio a Cremano. Ai clienti dicevano che i loro esami teorici sarebbero stati sostenuti e superati da altre persone mentre per la prova pratica, organizzata "ad hoc" nei pressi della Motorizzazione di Roma, sarebbe stata garantita grazie a un ingegnere connivente (in realtà uno della banda). Nel corso delle indagini è emersa anche la produzione e l'utilizzo di marche da bollo contraffate da parte di quattro avvocati del foro di Santa Maria Capua Vetere. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato materiale hardware e supporti provenienti dalla Cina che venivano utilizzati per la falsificazione di marche da bollo: sono 559 le marche false sequestrate, per un danno erariale stimato in oltre 22mila euro. Sequestrate anche numerose patenti di guida e nautiche false.