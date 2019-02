Pastificio abusivo accanto a una discarica: la scoperta

Circa 20 tonnellate di pasta tenute in condizioni pessime e prodotte all'interno di un pastificio completamente sconosciuto al fisco. Il tutto accanto a una discarica di materiale ferroso. È quello che hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Napoli a San Giuseppe Vesuviano. I militari hanno perquisito un capannone industriale di circa mille metri quadri all'interno del quale veniva lavorata la pasta con accanto un'altra area, di circa tremila metri quadri utilizzata come discarica di materiale ferroso.

La discarica

In totale nell'area di stoccaggio c'erano circa 40 quintali di materiale ferroso, oltre a pneumatici, autoveicoli, autocarri e motocicli in disuso. La pasta, invece, veniva prodotta utilizzando grano duro di dubbia provenienza e in condizioni igienico-sanitarie completamente inadatte. All'interno del pastificio era impiegato un lavoratore straniero a nero. Il responsabile della struttura è stato denunciato alla procura di Nola.