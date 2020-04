Coronavirus, pastiere di contrabbando in una pasticceria: devolute in beneficenza

Tra i tanti controlli effettuati oggi dalla Guardia di Finanza si segnalano anche operazioni in zona flegrea. Qui la Tenenza di Baia e la Compagnia di Pozzuoli hanno scoperto, oltre a persone che pescavano e altre che prendevano il sole oppure passeggiavano sul lungomare (tutti sanzionati), anche una pasticceria che - contravvenendo alle disposizioni governative - era aperta e preparava pastiere. I finanzieri hanno sanzionato i titolari, sospeso l'attività e deciso di devolvere in beneficenza le pastiere.

Pastiere-gate

Da tempo si dibatte della possibilità di consentiere almeno la consegna a domicilio delle pastiere. Fermamente contrario il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, a favore il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Restano comunque chiuse - come da disposizione del Governo - le pasticcerie.

Negli ultimi giorni però sono molte le attività aperte nonostante l'ordinanza, scoperte dalle forze dell'ordine. In via Giustiniani a Napoli scoperta una pasticceria che rubava anche energia elettrica, in un panificio di Mugnano si producevano in gran quantità colombe, pastiere e casatielli - secondo i titolari destinati al consumo familiare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.