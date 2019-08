Dal boss del Rione Traiano una pastiera per De Rossi: le intercettazioni

Vincenzo Cutolo, 35enne reggente dell'omonimo clan del Rione Traiano, avrebbe inviato delle pastiere a Trigoria – sede degli allenamenti della Roma – per l'ex capitano della Roma Daniele De Rossi.

Il calciatore, ora in forza al Boca Juniors, è estraneo ad ogni tipo di indagine. Viene citato in una telefonata di sei anni fa tra Cutolo ed un uomo non meglio precisato. A riferire i fatti sono Il Mattino e Repubblica.

La curiosità: "Da quando ti alleni con Zeman sei morto..."

In un'altra intercettazione a parlare sono lo stesso De Rossi e un altro calciatore, l'ex Napoli Antonio Floro Flores anch'egli totalmente estraneo all'inchiesta. I due parlano dei metodi di allenamento di Zdenek Zeman. De Rossi dice a Floro Flores: "Stavo vedendo la partita della Lazio... prima non facevo un massaggio manco morto, ora tutto massaggi e stretching". Così Floro Flores: "Da quando ti stai allenando con Zeman sei morto...". De Rossi: "Ma tu ce l'hai avuto? Lo hai mai avuto?". Floro Flores: "Sai quando ho avuto Zeman? La prima partita che ho fatto in serie A, allora ero giovane, tutta forza ed entusiasmo".