Nascondeva cocaina in casa: pasticcere arrestato

In casa aveva 102 grammi di cocaina divisi in dosi, insieme a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 140 euro in contante. A scoprire tutto ciò, i carabinieri della stazione di Pomigliano e dell’aliquota operativa della compagnia di Castello di Cisterna.

A finire in manette, un pasticcere 28enne già noto alle forze dell'ordine che dovrà rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. In attesa del rito direttissimo, è ora ai domiciliari.