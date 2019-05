Passo Carrabile abusivo: multata una concessionaria

La Polizia Municipale, nell’ambito degli accertamenti di verifica della regolarità dei passi carrabili, ha effettuato un controllo presso un’attività di rivendita autovetture sul territorio della Municipalità 4 S.Lorenzo-Vicaria-Poggioreale. Il legale rappresentante della ditta aveva infatti rimosso i paletti sul marciapiede antistante l’ingresso dell’attività per agevolare l’entrata e l’uscita delle auto in esposizione creando, di fatto, un passo carrabile senza alcun tipo di autorizzazione.

I paletti erano stati resi mobili mediante lucchetti in modo da potersene servire come proprietario esclusivo oltre a celare sapientemente l’abuso. Al titolare della ditta è stata comminata la sanzione prevista dalla normativa in materia oltre al pagamento degli ultimi tre anni di tributo più l’anno corrente, avendo sfruttato un passo carrabile che di fatto non era mai stato autorizzato e di cui la ditta ha goduto i vantaggi senza alcun onere accessorio in favore dell’Ente. Allo stesso è stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi dando notizia al competente ufficio tecnico comunale.